«Neo Magazine Royale» : Jan Böhmermann talkt mit Clueso

Schluss mit Sommerpause. Jan Böhmermann kehrt auf den Bildschirm zurück.

von dpa

27. August 2018, 15:37 Uhr

Für Jan Böhmermann ist der Urlaub zu Ende. Seine Show «Neo Magazine Royale» auf ZDFneo kommt zurück aus der Sommerpause. Die erste neue Folge ist am Donnerstag (30. August) um 22 Uhr zu sehen.

Talkgast ist der Sänger Clueso, der zuletzt die Fantastischen Vier bei deren WM-Song «Zusammen» unterstützt hat, wie das ZDF am Montag mitteilte. Wie gewohnt an Böhmermanns Seite ist der Komiker Ralf Kabelka, Livemusik gibt es vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Die Sommerhitze scheint Jan Böhmermann gutgetan zu haben, so das ZDF: «Im viel zu heißen Autorenraum sind so viele gute Ideen entstanden wie noch nie seit Beginn der Witzaufzeichnungen», zitierte der Sender den Moderator.

Böhmermanns Show ist auch künftig donnerstags bereits vorab ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen und wird jeweils am Freitag um 0.15 Uhr im ZDF wiederholt.