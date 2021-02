Ukulele und Spaß : Jendrik Sigwart tritt für Deutschland beim ESC an

Der deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest 2021 dürfte für gute Laune sorgen. Das lassen zumindest die ersten Infos vermuten. Denn Jendrik Sigwart tritt im Mai in Rotterdam an. Und der 26-Jährige sprüht vor Energie.

Hamburg | Mit guter Laune und glitzernder Ukulele nach Rotterdam: Der Hamburger Musical-Darsteller und Singer-Songwriter Jendrik Sigwart tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in den Niederlanden an. Der 26-Jährige hat in einem mehrstu...

