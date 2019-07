Tanzexperte : Joachim Llambi wundert sich über tanzfaule Männer

Für Joachim Llambi ist Tanzen eine Selbstverständlichkeit. Deswegen kann er es nicht verstehen, wenn Männer sich nicht zu Musik bewegen wollen. Ihnen entgeht etwas, wie der 54-Jährige verrät.

von dpa

06. Juli 2019, 13:32 Uhr

Der Tanzexperte und «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi (54) wundert sich über Männer, die nicht tanzen wollen. «Vertreter meines Geschlechts nutzen gerne die Ausrede, sie könnten nicht tanzen.

Diese Männer wissen gar nicht, was ihnen entgeht», sagte Llambi im Europa-Park in Rust bei Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: «Tanzen bietet die Chance, mit dem anderen Geschlecht vergleichsweise unkompliziert in Kontakt zu kommen.» Es entwickelten sich beim Tanzen Gespräche und ein menschliches Miteinander. «Und tanzen kann jeder - im Rahmen seiner Möglichkeiten. Man muss nur einmal über seinen Schatten springen.»

Deutsche Männer seien im internationalen Vergleich nicht tanzfauler als andere, sagte der frühere Turniertänzer: «Ausreden gibt es in jedem Land.» Llambi ist Jury-Mitglied der RTL-Sendung «Let's Dance». Nächstes Jahr ist er laut dem Fernsehsender im 13. Jahr dabei.