Bonamassa als Produzent : Joanna Connor singt Blues für Theresa's Lounge

Wenn der Name Joanna Connor draufsteht und der Name Joe Bonamassa dahintersteht, dann kann der Blues nur von höchster Qualität sein.

Chicago | „4801 South Indiana Avenue“: Diese typisch amerikanisch klingende Adresse ist für Kenner die Anschrift einer einstigen Kultstätte des Blues. Unter diesem Titel hat die in Chicago lebende Gitarristin, Sängerin und Songwriterin Joanna Connor ihr nunmehr 14. Album veröffentlicht. Und gilt Connor in den USA als Queen der Blues-Rock-Gitarre, so erhält i...

