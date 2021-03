First Dogs : Joe Bidens Hunde sind zurück im Weißen Haus

Jetzt ist die Familie wieder komplett. Nach einem Zwischenfall und extra Training können „Champ“ und „Major“ jetzt wieder über den Rasen des Weißen Hauses tollen.

Washington | Die beiden Schäferhunde von US-Präsident Joe Biden sind zurück im Weißen Haus. Das bestätigte ein Sprecher der First Lady Jill Biden am Mittwoch auf Anfrage. Der jüngere der beiden Hunde, „Major“, habe inzwischen „zusätzliches Training“ bekommen, erklärte der Sprecher weiter. Biden hatte in einem Interview mit dem Sender ABC bereits angekündigt, da...

