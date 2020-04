Für den guten Zweck : Joey Kelly hilft Kindern - «Gemeinsam gegen Corona»

Der Musiker und Ausdauersportler schon sich nicht. 24 Stunden lang will er ohne Unterbrechung in 24 Disiplinen antreten und dabei Spenden sammeln.

22. April 2020, 13:15 Uhr

Joey Kelly (47) will bedürftigen Kindern in der Corona-Krise helfen. Der Musiker und Ausdauersportler startet deshalb am Donnerstag in der RTL-Livesendung «Guten Morgen Deutschland» die «24h Kelly Corona Challenge».

Seine Devise: 24 Stunden, 24 Sportarten - alles daheim! Auf dem Crosstrainer, Laufband oder Hochseil, beim Treppensteigen, Tischtennis, Eierlauf oder Holzhacken - rund um die Uhr und ohne Pause will Joey Kelly in Action sein und dabei Spenden sammeln.

Alle Gelder kommen der RTL-Aktion «Gemeinsam gegen Corona - gemeinsam für Kinder» zugute. Schon seit dem 18. März sammelt der Sender für bedürftige Kinder, die besonders hart vom Coronavirus betroffen sind. Mehr als 657.000 Euro sind nach RTL-Angaben vom Mittwoch schon zusammengekommen. Prominente Unterstützung bekommt Joey Kelly unter anderem von der «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse und dem Fußballmanager Reiner Calmund. RTL.de streamt die «24h Kelly Corona Challenge» 24 Stunden live.