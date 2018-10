Rockstar : Jon Bon Jovi über fast 30 Jahre Ehe

Viele Promi-Ehe gehen schnell zu Bruch. Jon Bon Jovi hat dagegen Glück gehabt.

von dpa

31. Oktober 2018, 09:21 Uhr

Jon Bon Jovi (56, «It's My Life») ist seit fast 30 Jahren verheiratet - ungewöhnlich für einen Rockstar. «Ich hatte das Glück, die Richtige gleich beim ersten Mal zu erwischen. So einfach ist das», sagte der Bon-Jovi-Frontmann dem ARD-Magazin «Brisant» in einem Interview.

«Wir hatten Glück und sind glücklich seitdem.» Auf die Frage, ob es sich doch gar nicht so schlecht an der Seite eines Rockstars lebe, verwies der Sänger auf seine Frau: «Das müssen Sie sie fragen. Wie ich das sehe, ist es wunderbar jeden Tag.» 1989 hatte Jon Bon Jovi seine Highschool-Liebe Dorothea Rose Hurley geheiratet.