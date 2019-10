Auszeichnung : Julio Garcia Vico gewinnt Deutschen Dirigentenpreis

Der Deutsche Dirigentenpreis geht in diesem Jahr an den Spanier Julio Garcia Vico. Im Finale setzte er sich gegen zwei Konkurrenten durch.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Oktober 2019, 12:53 Uhr

Der in Düsseldorf lebende Spanier Julio Garcia Vico hat in Köln den «Deutschen Dirigentenpreis» gewonnen.

Im Finalkonzert mit dem WDR-Sinfonieorchester und dem Gürzenich-Orchester sowie Sängern der Kölner Oper setzte sich der 1992 geborene Nachwuchsdirigent gegen zwei weitere Finalisten durch, wie der Deutsche Musikrat mitteilte. Vico kann sich über ein Preisgeld von 15.000 Euro sowie mehrere Folgeauftritte mit verschiedenen, renommierten Orchestern freuen.

Aktuell studiert der Musiker Dirigieren in Düsseldorf. Für den in Köln ausgetragenen Wettbewerb hatten sich zwölf Kandidaten für die letzten Runden qualifiziert, in denen sie sich vor einer Jury beweisen mussten.