Latino-Pop-Ikone : Julio Iglesias will seine Memoiren schreiben

Der spanische Schmusesänger Julio Iglesias will seine Memoiren schreiben. Der 73-jährige gebürtige Madrilene erklärte, er plane ein «starkes und langes» Buch, in dem er ausführlich aus seinem Leben erzählen wolle.

Bereits in diesem Sommer werde er an dem Werk arbeiten, sagte die Latino-Pop-Ikone der Zeitung «El Periódico de Catalunya». «Ja, ich muss das jetzt machen. Ich habe das richtige Alter, der Moment stimmt einfach», sagte Iglesias. Er werde bei dem Projekt von zwei Schriftstellern unterstützt, darunter einem US-Amerikaner. Deren Identität wolle er aber geheim halten.

Der Sänger mit der unverkennbaren weichen Stimme hat in seiner langen Karriere weit über 100 Singles in 14 Sprachen veröffentlicht, darunter auch auf Deutsch, Englisch und Französisch. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen «Begin The Beguine» (Volver A Empezar) und «To All The Girls I've Loved Before», ein Duett mit Willie Nelson.

Interview mit Julio Iglesias

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 17:40 Uhr