Neues aus Hollywood : «Jumanji»-Fortsetzung für Dezember 2019 geplant

Das «Jumanji»-Remake «Willkommen im Dschungel» war ein echter Kassenknüller. Da ist eine geplante Fortsetzung keine große Überraschung.

von dpa

25. April 2018, 12:06 Uhr

Die geplante Fortsetzung des Abenteuerfilms «Jumanji: Willkommen im Dschungel» soll zu Weihnachten 2019 in die Kinos kommen. «Variety» zufolge muss sich das Dschungelabenteuer den begehrten Startplatz vor den Feiertagen mit «Star Wars: Episode IX» teilen.

«Jumanji», mit den Hollywoodstars Dwayne Johnson und Kevin Hart, hatte beim Kinostart im vorigen Dezember an den Kassen kräftig abgesahnt. Weltweit kamen fast eine Milliarde Dollar zusammen. Das Studio Sony Pictures will wieder Regisseur Jake Kasdan, die Hauptdarsteller Johnson und Hart sowie Jack Black und Karen Gillan an Bord holen. Es geht um ein magisches Spiel, das seine Spieler in eine Dschungelwelt katapultiert.