Früh übt sich... : Jungstar Flynn McGarry kocht in Berlin

Der Koch ist das genaue Gegenteil eines Spätzünders. Erst 19 Jahre alt, stand er schon in etlichen Gourmet-Tempeln am Herd. Jetzt bekocht er auch die Gäste der Berlinale.

von dpa

19. Februar 2018, 12:22 Uhr

Der Jungstar mit der roten Tolle ist da: Der kalifornische Koch Flynn McGarry ist Gast in der Berlinale-Reihe «Kulinarisches Kino», in der die Festivalgäste bei den Filmen auch bekocht werden.

Der Restaurant-Chef aus Kalifornien hat schon einige Jahre als Spitzenkoch auf dem Buckel - er stand in Weltklasse-Adressen wie dem «Geranium» in Kopenhagen und im «Eleven Madison Park» in New York am Herd. Mit dem Restaurant «Gem» wagt er seinen vielleicht wichtigsten Karriereschritt - im Alter von 19 Jahren.

Seine Lebensgeschichte zeigt der Doku-Film «Chef Flynn» von Cameron Yates. McGarry tischt auch am Donnerstag noch einmal auf, beim «Youth Food Cinema-Tag» mit Schülern.