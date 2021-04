Bekenntnis : Justin Bieber über früheren Drogenkonsum

Der Popmusiker aus Kanada hatte Probleme mit seinem Leben auf der Überholspur. Doch er hat inzwischen Hilfe gefunden, nicht nur im Glauben.

Berlin | Der kanadische Popstar Justin Bieber (27) hat nach eigenen Angaben früher Drogen gebraucht, um „einfach weiterzumachen“. „Ich hatte all diesen Erfolg, aber dachte mir: "Ich bin immer noch traurig, ich habe immer noch Schmerzen. Und ich habe all diese ungelösten Fragen"“, sagte er in einem Interview des Männermagazins „GQ“, das am Dienstag (Ortszeit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.