Rapper : Kendrick Lamar schenkt Fan behindertengerechtes Auto

Rapper Kendrick Lamar («Money Trees») hat einem querschnittgelähmten Fan am Rande eines Konzerts am Wochenende in Dallas eine besondere Überraschung gemacht.

«Kendrick kauft mir einen Van» schrieb der Fan Jennifer Phillips auf Twitter. «Bin immer noch geschockt.» In einem Video aus dem Backstage-Bereich ist zu sehen, wie Lamar (30) ihr eine signierte Jacke übergibt. «Danke, dass du mich immer unterstützt, du bist eine Inspiration für mich», schreibt der Rapper darauf. «Das Mindeste, das ich für dich tun kann, ist sicherzustellen, dass du bequem durch die Stadt fährst. Ein Geschenk von mir für dich.»

Phillips sitzt nach eigenen Angaben seit elf Jahren im Rollstuhl, vor mehr als sechs Jahren traf sie Lamar zum ersten Mal. Auf Twitter hatte sie noch kurz zuvor eine Crowdfunding-Seite verlinkt, auf der sie Spenden für einen neuen Van sammelt - die Aktion ist inzwischen beendet.

erstellt am 18.Jul.2017 | 10:24 Uhr