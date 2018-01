Ranking : Kino-Jahrescharts: «Fack ju Göhte 3» klarer Sieger

vergrößern 1 von 1 Foto: Reiner Bajo 1 von 1

03.Jan.2018

«Fack ju Göhte 3» ist mit fast sechs Millionen Besuchern der mit weitem Abstand erfolgreichste Kinofilm im Jahre 2017 in Deutschland. Wie Media Control am Mittwoch mitteilte, sahen 5,975 Millionen Zuschauer den letzten Teil der Filmtrilogie, der Ende Oktober in die Kinos kam.

Die ersten beiden Teile der Schulkomödie mit Elyas M'Barek hatten insgesamt mehr als 15 Millionen Menschen in die Kinos gelockt. Teil eins (2013) kam auf über 7,3 Millionen, Teil zwei (2015) sogar auf 7,7 Millionen Besucher.

Auf dem zweiten Platz der offiziellen Kino-Jahrescharts 2017 folgt mit 4,63 Millionen Zuschauern die Animationskomödie «Ich - Einfach unverbesserlich 3». Der dritte Teil der Filmreihe um den Schurken Gru und die Minions lief im Juli an.

Erst Mitte Dezember kam «Star Wars: Die letzten Jedi» in die Kinos - doch zweieinhalb Wochen reichten Luke Skywalker und seinen Kollegen für 4,39 Millionen Besucher und Platz drei.

Auf der Vier rangiert «Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe» mit 3,44 Millionen Zuschauern. Die Fortsetzung der Sadomaso-Romanze mit Dakota Johnson lief im Februar an. Fünfter ist «Die Schöne und das Biest». Die Neuverfilmung des Klassikers von 1991 mit Emma Watson und Dan Stevens (Kinostart im März) erreichte 3,40 Millionen Zuschauer.