TV-Tipp : Kommissarin in der Zwickmühle: Der Kroatien-Krimi im Ersten

Düster wird der neue Krimi mit Jasmin Gerat. Als resolute Ermittlerin in Split muss sie sich mit einer verkohlten Leiche und dem eigenen Gefühlschaos beschäftigen. In den Fall ist auch die Mafia verwickelt.

Berlin | Lange kann Stascha Novak die Idylle und das Partyleben an der kroatischen Adriaküste nicht genießen. Kaum wacht die Kommissarin (Jasmin Gerat - „Kokowääh“) nach einer durchzechten Nacht auf, muss sie schon zum Tatort eilen - ein ausgebranntes Hinterzimmer in einem Club in Split. Der Kroatien-Krimi „Jagd auf einen Toten“, der am Donnerstag (20.15 Uh...

