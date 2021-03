Promi-Sippe : Kris Jenner über die „Kimye“-Scheidung

Nach fast sieben Jahren Ehe hat Kim Kardashian die Scheidung von Kanye West eingereicht. Die vier gemeinsamen Kinder sollen nicht darunter leiden, wünscht sich ihre Großmutter Kris Jenner.

Los Angeles | Reality-Star Kris Jenner (65) wünscht sich, dass ihre Enkelkinder nicht unter der Scheidung ihrer Tochter Kim Kardashian (40) von Kanye West (43) leiden. „Ich möchte, dass die Kinder glücklich sind“, sagte sie am Donnerstag in der australischen Radiosendung „The Kyle and Jackie O Show“. „Das ist das Ziel.“ Die Scheidung ihrer Tochter von dem US-ame...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.