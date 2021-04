Filmklassiker : „La Dolce Vita“: Fellinis Meisterwerk für die Ewigkeit

Die Regie von Fellini, die Musik von Nino Rota, die pralle Lebensfreude, der große Überdruss: „Das süße Leben“ gehört noch immer zu den großen Filmklassikern.

Berlin | Eine laszive Anita Ekberg im Trevi-Brunnen. Eine Jesusfigur, die mit ausgebreiteten Armen über die Ewige Stadt schwebt. Zwei magische, zwei unwiderstehliche Kinomomente, die ihren Platz haben in der Filmhistorie. Zwei Szenen eines Films, der vor 60 Jahren - am 19. April 1961 - in die US-Kinos kam: „La Dolce Vita“, „Das süße Leben“, von Meisterregis...

