Ausgezeichnet : Latin Grammy für Sänger Juanes

Der Latin-Superstar Juanes hat schon viele Preise für seine Musik erhalten. Nun gab es eine besondere Auszeichnung für sein soziales und sonstiges Engagement.

Avatar_prignitzer von dpa

15. November 2019, 10:35 Uhr

Der kolumbianische Popsänger Juanes (47, «La camisa negra») ist bei den 20. Latin Grammys in Las Vegas zur Person des Jahres gekürt worden.

Den Preis bei einer der bedeutendsten Preisverleihungen für Latino-Musik bekam er am Donnerstag (Ortszeit) vom Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich überreicht. Juanes ist ein großer Fan der US-Metal-Band.

Die Latin Recording Academy begründete ihre Wahl für Juanes damit, dass sie sein «kreatives, künstlerisches und beispielloses soziales Engagement, die Unterstützung für junge Künstler und seinen menschenfreundlichen Beitrag für die Welt» schätze.

Juanes hat bei den Latin Grammys in der Vergangenheit bereits 20 Preise erhalten, darunter in den Kategorien bestes Album und bestes Lied.

In der Show, die unter anderem von Latino-Superstar Ricky Martin moderiert wurde, wurden auch Sängerin Camila Cabello in der Kategorie bester Popsong und Sängerin Rosalia in der Kategorie bestes Album geehrt.