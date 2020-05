Auszeit : Lena Meyer-Landrut: Genieße die Langsamkeit

Vor zehn Jahren gewann Lena Meyer-Landrut den ESC. Im Moment schätzt sie die Ruhe der Corona-Zeit.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Mai 2020, 18:18 Uhr

Sängerin Lena Meyer-Landrut (28) kann den aktuell ruhigen Zeiten etwas abgewinnen. «Ich genieße die Langsamkeit grad, bin mit Kleinigkeiten zufrieden, befrei mich von dem Druck meiner letzten 10 Jahre, fürchte mich fast wieder ein wenig davor, dass alles wieder so schnell wird wie vorher», schrieb sie am Sonntag bei Instagram. Aber das habe sie ja auch selber in der Hand.

Lena Meyer-Landrut gewann vor 10 Jahren für Deutschland den Eurovision Song Contest. Der Musikwettbewerb fällt dieses Jahr coronabedingt aus, ebenso wie viele Konzerte. Im April hatte Meyer-Landrut bei Instagram bedauert, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen möglich sind. Sie rief auch dazu auf, nicht den Kopf hängen zu lassen.