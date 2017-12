Auszeichnung : Lessingpreis für Dokumentarfilmerin Spira

vergrößern 1 von 1 Foto: Milenko Badzic 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Dez.2017 | 13:45 Uhr

Die österreichische Dokumentarfilmerin und Publizisten Elizabeth T. Spira (74) wird 2018 mit dem Lessingpreis für Kritik ausgezeichnet.

In ihren Gesprächen zeige die Fernsehjournalistin ein einzigartiges und unerreichtes Talent, Menschen zum Sprechen zu veranlassen und Gegenstände beredt zu machen, erklärte die Jury am Freitag in Wolfenbüttel.

Die 1942 in Glasgow als Kind jüdischer Emigranten geborene Spira soll die Auszeichnung am 13. Mai in der Augusteerhalle der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel erhalten.

Traditionell darf der Preisträger selbst einen Förderpreis verleihen, der mit 5000 Euro dotiert ist. Dafür hat Spira die österreichische Publizistin Stefanie Panzenböck nominiert.

Vor allem die für den Sender ORF produzierten Reportagenreihen «Alltagsgeschichte» (1985-2006) sowie «Liebesg’schichten und Heiratssachen» (seit 1997) hätten Spiras Ruf als «Jahrhundertfigur fürs Fernsehen» auch außerhalb Österreichs begründet, hieß es von der Jury am Freitag. Spira zeige Personen aus dem ganzen Spektrum der österreichischen Gesellschaft, häufig Außenseiterexistenzen. Die Resultate seien oft brisant und ihr Blick beschönige nichts.

Zu den früheren Trägern des seit 2000 vergebenen Preises gehören die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek und der Philosoph Peter Sloterdijk.