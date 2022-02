RTL-Show : „Let's Dance“: Amira Pocher tanzt sich in die erste Reihe

„Ich tanze nur, wenn ich trinke“, hatte Amira Pocher gesagt. Trotz Tiefstapelei tanzt sich die Ehefrau von Comedian Oliver Pocher in der Auftakt-Show der neuen Staffel in die Herzen der Zuschauer.

Podcasterin und Moderatorin Amira Pocher hat sich in der RTL-Show „Let's Dance“ an die Spitze des prominenten Kandidaten-Feldes getanzt. Die Ehefrau von Komiker Oliver Pocher (44) sicherte sich zum Auftakt der neuen Staffel mit einem feurigen Tango das sogenannte Direktticket. Die 29-Jährige kann damit in der „Let's Dance“-Folge in der kommenden Woche ...

