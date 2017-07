Grelles «Rheingold» : Letzte Bayreuth-Saison für Castorfs «Ring»

Die Töchter des Rheins am Pool eines schäbigen Motels, die Götter Wotan, Donner und Co. als schmierige Gangster - mit der quietschbunten Castorf-Inszenierung des «Rheingold» hat in Bayreuth Wagners «Ring» begonnen. Das Publikum ist sich am Ende einig.