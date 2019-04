Krimi-Reihe : Letzte Vorstellung: Das Bremer «Tatort»-Duo macht Schluss

Am Ostermontag läuft der letzte Bremer «Tatort» mit Sabine Postel und Oliver Mommsen. Aber auch in Zukunft wird man in der Hansestadt auf Verbrecherjagd gehen.

von dpa

16. April 2019, 08:09 Uhr

Nach 18 gemeinsamen Dienstjahren ist Schluss: Mit «Wo ist nur mein Schatz geblieben?» verabschiedet sich das Ermittler-Duo Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) am Ostermontag (22. April, 20.15 Uhr) vom Bremer «Tatort».

In ihrem letzten gemeinsamen Einsatz müssen die beiden Ermittler den Mord an einer jungen Frau aufklären. Die Spur führt zu einer Immobilienfirma. Lürsen und Stedefreund tauchen immer tiefer ein in ein Netz aus Korruption, Erpressung und illegalen Geldgeschäften. Gleichzeitig wird Stedefreund von einem dunklen Geheimnis aus seiner Vergangenheit eingeholt.

«Die Beziehung der beiden, die schließlich jahrelang von bedingungsloser Loyalität geprägt war, wird auf einmal komplett hinterfragt», verrät Sabine Postel. Wer als Nachfolger für das Duo in Bremen auf Verbrecherjagd gehen wird, ist noch nicht bekannt. Der nächste Bremer «Tatort»-Dreh ist nach Angaben eines Sendersprechers für Anfang 2020 geplant.