Von Hamburg nach Mainz : Lilli Hollunder: «Ich bin eine Großstadtpflanze»

15.Sep.2017 | 16:53 Uhr

Für Schauspielerin Lilli Hollunder war ihr Umzug von Hamburg nach Mainz mit ihrem Mann, Mainz-05-Torhüter René Adler, ein kleiner Schock. «Ich bin eine Großstadtpflanze», sagte die 31-Jährige in einem Interview der VRM Mediengruppe (Wochenendausgaben).

«Für mich ist es schon schwer, wieder in einer kleineren Stadt zu wohnen», erzählte die gebürtige Leverkusenerin («Anna und die Liebe»). Der frühere Fußball-Nationaltorwart Adler wechselte im Sommer nach Mainz.

Hollunder sagte, sie wolle Mainz dennoch eine Chance geben, erstmal müssten sie richtig ankommen. Fest verwurzelt sei in ihr aber die Liebe zum 1. FC Köln. Ihr Herz schlage allerdings in erster Linie für ihren Mann: «Und wenn der in Buxtehude im Tor steht, dann bin ich für Buxtehude.»