Tot in seinem Haus gefunden : Linkin-Park-Sänger mit 41 gestorben

Chester Bennington, der Sänger der amerikanischen Rockband Linkin Park, ist tot. Wie ein Sprecher der Gerichtsmedizin in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, wurde Bennington tot in seinem Haus nahe Los Angeles, gefunden.

Über die Todesursache machte die Behörde zunächst keine Angaben. Der Vorfall werde untersucht. Bennington war 41 Jahre alt. Laut Promiportal «TMZ.com» hat sich der Sänger das Leben genommen. Ein Anruf bei der Polizei aus dem Haus des Rockers in Palos Verdes Estates sei am Morgen (Ortszeit) eingegangen, hieß es. «Schockiert und untröstlich», reagierte Band-Kollege Mike Shinoda in einem Tweet auf die Todesnachricht. Bennington war sechsfacher Vater und verheiratet.

Bennington hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr neues Album «One More Light» auf den Markt gebracht.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 21:35 Uhr