Geburtstag der Popdiva : Madonna wird 60 – das waren ihre bislang skurrilsten Outfits

Neben Songs wie "Material Girl" oder "Like a Prayer" ist Sängerin Madonna besonders für eines berühmt: ihre Garderobe.

von Nina Brinkmann

16. August 2018, 05:00 Uhr

Hamburg | Egal ob hautenger Body, knallpinkes Kleid oder provokante Dessous – es gibt quasi nichts, in dem Madonna Louise Ciccone, so ihr bürgerlicher Name, noch nicht aufgetreten ist. Am 16. August feiert die Popdiva ihren 60. Geburtstag. Ein Anlass, um auf ihre außergewöhnliche Garderobe zurückzublicken: