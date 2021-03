Instagram-Video : Marc Terenzi und Jay Khan sprechen von neuer Boyband

Der Boygroup-Gedanke lebt: Marc Terenzi und Jay Khan wollen gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen.

Berlin | Die Popsänger Marc Terenzi (42) und Jay Khan (38) wollen nach eigenen Worten zusammen Musik machen. „Ab heute ist es offiziell. Marc und ich gründen eine neue Boyband“, sagte Jay Khan in einem Video, das die beiden am Freitagmorgen bei Instagram teilten. „Boom! What?“, lautete Terenzis Antwort. In dem Clip sitzen die beiden im Auto und singen Hits ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.