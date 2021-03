Song für die Maus : Mark Forster freut sich über viele junge Fans

Die Songs von Mark Forster kommen an. Auch bei vielen Kindern. Warum das so ist? Das weiß der Musiker auch nicht ganz genau.

Berlin | Popmusiker Mark Forster (38), der ein Jubiläumslied für die „Sendung mit der Maus“ gesungen hat, ist immer wieder überrascht, dass so viele Kinder unter seinen Fans sind. „Ich weiß natürlich als letzter, warum das so ist. Ich habe da keinen Plan und auch nicht das Gefühl, dass ich in meinen Songs Kinderthemen behandele“, sagte Forster der Deutschen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.