Schrei-Alarm : Matthias Schweighöfer über sein gruseligstes Kinoerlebnis

Schauspieler Matthias Schweighöfer hatte nach einem Horrorfilm im Kino so viel Angst, dass er eine ganze Woche brauchte, um sich von den gruseligen Szenen zu erholen.

Berlin | Schauspieler Matthias Schweighöfer (40) erinnert sich noch gut an ein gruseliges Kinoerlebnis in Stuttgart. „Ich hatte damals in Ludwigsburg gedreht und wollte abends um 22 Uhr spontan ins Kino. Es wurde "Der Exorzismus von Emily Rose" gezeigt, freigegeben ab zwölf Jahren“, sagte Schweighöfer der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin also rein, das Ki...

