Streit vor Gericht : Meghan: Zeitung soll Brief-Kopien ihrem Vater geben

Die Herzogin von Sussex, Ehefrau von Prinz Harry, wird nicht müde, gegen die britische Boulevardpresse zu kämpfen. Es geht ihr um ihr Persönlichkeitsrecht.

London | Im Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ haben die Anwälte von Herzogin Meghan den Verlag aufgefordert, Kopien ihrer handgeschriebenen Briefe an Meghans Vater zurückzugeben. Außerdem forderten sie in einer Anhörung am High Court in London am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen den Verlag, um weitere „Urheberrechtsverletzun...

