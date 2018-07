Tiefe Synchronstimme : Michael Douglas über seinen Bambiauftritt 1976

Er denkt mit Dankbarkeit an Deutschland zurück: Hollywoodstar Michael Douglas.

von dpa

27. Juli 2018, 12:57 Uhr

Für US-Filmstar Michael Douglas (73, «Liberace») ist ein holpriger Auftritt in Deutschland vor vielen Jahren ein sehr wichtiger Karriereschritt gewesen. Der Bambi in der Bundesrepublik im Jahr 1976 sei sein erster Preis überhaupt gewesen, sagte Douglas den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

«Bei der Preisverleihung stand ich auf der Bühne, hielt meine Dankesrede und die Leute tuschelten: Was soll das, wer ist das, warum redet der so komisch? Meine deutsche Synchronstimme war viel tiefer als meine eigene. Und viel besser. Nach diesem kurzen Ausflug nach Deutschland habe ich ein intensives Stimmtraining begonnen und ein ganz neues Auftreten bekommen.» Im Rückblick denke er an diese Erfahrung genauso dankbar zurück wie an seinen Schauspielerkollegen und Mentoren Karl Malden («Die Straßen von San Francisco»): «Ich verdanke Karl alles. Und Deutschland!»