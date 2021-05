Rassismus : Michelle Obama ist besorgt, wenn Töchter Auto fahren

Bei Verkehrskontrollen in den USA kommt es immer wieder zu Zwischenfällen zwischen Schwarzen ud der Polizei. Deshalb hat Michelle Obama ein mulmiges Gefühl, wenn eine ihrer Töchter allein Auto fährt.

Washington | Wegen des anhaltenden Rassismus in den USA und Vorurteilen der Polizei ist Michelle Obama nach eigenen Angaben immer besorgt, wenn eine ihrer Töchter alleine mit dem Auto fährt. Die an sich unverfängliche Tatsache, dass die Kinder ihren Führerschein machen, fülle bei schwarzen Eltern „die Herzen mit Angst“, sagte die frühere First Lady (57) in eine...

