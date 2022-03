Fernsehen : Michelle Obama zu Gast in letzter „Ellen DeGeneres Show“

Die Show geht nach 19 Staffeln ihrem Ende zu. Doch in ihrer letzten Sendung wartet Moderatorin Ellen DeGeneres mit einem Feuerwerk an Prominenz auf.

US-Moderatorin Ellen DeGeneres (64) empfängt die ehemalige First Lady Michelle Obama in der letzten Ausgabe ihrer „Ellen DeGeneres Show“. Für die Abschiedssendung am 26. Mai seien zudem weitere Stars aus Film, Musik und Sport eingeladen, wie die Macher der Show am Mittwoch (Ortszeit) unter anderem den US-Branchenblättern „Deadline“ und „Entertainment ...

