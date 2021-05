US-Schauspieler : Miles Teller statt Armie Hammer in TV-Serie über „Der Pate“

Armie Hammer geriet zuletzt wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe von mehreren Frauen in die Schlagzeilen. In „The Offer“ wird er jetzt anscheinend von Miles Teller ersetzt.

Los Angeles | Der US-amerikanische Schauspieler Miles Teller (34, „Whiplash“) wird anscheinend die Hauptrolle in der geplanten TV-Serie „The Offer“ übernehmen. Dies berichteten die Filmportale „Hollywood Reporter“ und „Variety“. Zunächst war Armie Hammer (34, „Call Me By Your Name“) vorgesehen gewesen, doch im Januar sprang der Schauspieler von mehreren Projekte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.