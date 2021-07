Einwandererdrama : „Minari“: Melancholie ohne Kitsch

Familie Yi aus Südkorea versucht im Arkansas der 1980er Jahre ein neues Leben zu starten. Aus diesem einfachen Plot erschafft Autor und Regisseur Lee Isaac Chung ein leises und berührendes Drama.

New York | Wenn es im deutschen Kino um das Leben von Nichtdeutschen hierzulande geht, dann gibt es meistens zwei Möglichkeiten. Klamauk und Augenzwinkern, wie bei „Türkisch für Anfänger“ oder dem nun auch schon ein Jahrzehnt zurückliegenden „Almanya - Willkommen in Deutschland“ - oder harte Straßengewalt und dramatische Probleme wie in „Gegen die Wand“. Für ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.