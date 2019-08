Strictly Come Dancing : Motsi Mabuse in London: Dance-Jurorin in rotem Tüll

«Let's Dance» ist dieses Jahr längst passé, Pause aber macht Motsi Mabuse nicht. Sie hat in England als Jurorin bei einer Tanzshow angeheuert.

von dpa

27. August 2019, 11:30 Uhr

Mit breitem roten Tüllrock hat «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (38) ihren bevorstehenden Start als Jury-Mitglied der britischen Version des Tanzwettbewerbs gefeiert.

Jury, Tanzprofis und Kandidaten präsentierten sich am Montagabend in London bei einer ausgelassenen Auftaktparty. Die populäre Serie, die in Großbritannien «Strictly Come Dancing» heißt, startet am 7. September. Mabuse, Mutter einer einjährigen Tochter, will dafür zwischen Deutschland und Großbritannien pendeln.

Mabuse, Tänzerin und neben Joachim Llambi und Jorge González Jury-Mitglied der RTL-Show «Let's Dance», musste als erstes einen Fauxpas ausbügeln: Sie hatte die Küstenstadt Blackpool, in der die Stars unter anderem tanzen, einst als «hässlichste Stadt, die ich je gesehen habe» bezeichnet. Sie war damals aus Südafrika kommend in Blackpool gelandet.

Ihre Impressionen lägen 20 Jahre zurück, sagte sie der Zeitung «Sun». «Kommt Leute, schont mich ein bisschen», meinte sie. «Worauf kommt es im Leben an? Vergeben!»