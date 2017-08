Abschied : «Murphy Brown»-Schauspieler Jay Thomas mit 69 gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Nick Ut 1 von 1

Der US-amerikanische Schauspieler Jay Thomas, der in TV-Serien wie «Murphy Brown» und «Cheers» mitwirkte, ist tot. Der an Krebs leidende Schauspieler wurde 69 Jahre alt.

Er sei einer der «lustigsten und nettesten» Menschen gewesen, den er als langjährigen Klienten und Freund gekannt habe, teilte sein Sprecher Tom Estey am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Seine Gastrolle in der Komödienserie um die fiktive Fernsehreporterin Murphy Brown (gespielt von Candice Bergen) brachte Thomas in den 1990er Jahren zwei Emmy-Trophäen ein. Er spielte auch in Serien wie «Mork vom Ork», «Golden Girls» und «Law & Order» mit. Er hatte Leinwandauftritte in Filmen wie «Mr. Holland’s Opus», «Santa Clause 2 – Eine noch schönere Bescherung»und «(K)ein bisschen schwanger».

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 10:06 Uhr