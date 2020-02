«Lindenstraße»-Star : Mutter Beimer will nicht zu «GZSZ» wechseln

In ihrer «Lindenstraße»-Rolle als Mutter Beimer ist Schauspielerin Marie-Luise Marjan bekannt geworden. Nach dem Ende der Serie könnte sie in einer berühmten Daily Show mitspielen. Doch sie hat kein Interesse daran.

Avatar_prignitzer von dpa

01. Februar 2020, 11:55 Uhr

Schauspielerin Marie-Luise Marjan hat mit dem Ende der ARD-Serie «Lindenstraße» zwar ihre bekannteste Rolle verloren, lehnt aber jedes Angebot für eine Seifenoper ab. «Ich bedanke mich bei RTL, aber «GZSZ» kommt nicht infrage, keine Daily», sagte die 79-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

Das Angebot vom vergangenen Sommer, bei der RTL-Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» einzusteigen, habe sie nur über den Umweg der Medien erreicht, sagte die langjährige Darstellerin der Helga Beimer. Zunächst habe sie nicht reagiert: «Gegen so viel Lob habe ich mich nicht gewehrt.» Die letzte Folge des Dauerbrenners läuft am 29. März im Ersten.

Der für «GZSZ» zuständige RTL-Sprecher hatte im Juli der «Bild» gesagt: «Bei einem entsprechenden Rollenprofil würden wir uns sehr freuen, mit Marie-Luise Marjan zusammenarbeiten zu dürfen.» Marjan fühlt sich jedoch zu Serien nicht mehr hingezogen: «Einzelstücke, Zweiteiler, höchstens Dreiteiler, keine Serie, die über Jahre läuft.»

Was ihr von der «Lindenstraße» bleibt? Ein besonders schönes Outfit von Mutter Beimer habe sie in den eigenen Schrank gehängt: «Von der Garderobe durften wir uns etwas aussuchen», schilderte Marjan. «Die Kostümbildnerin hat mir für Helga Beimer was sehr Schönes gekauft und gesagt: Nimm doch das Neue mit! Und das hat mir wirklich gut gefallen; es passt zur späten Helga, modern und schick. Die restliche Garderobe wird wahrscheinlich in den Fundus gehen.»