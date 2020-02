Schauspielerpaar : Nachwuchs für Laura Prepon und Ben Foster

Die Familie ist größer geworden. Die Schauspielerin Laura Prepon hat ein Kind zur Welt gebracht. Ob's ein Junge ist oder ein Mädchen hat sie erst einmal für sich behalten.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Februar 2020, 09:19 Uhr

Die US-Schauspieler Laura Prepon (39, «Orange is the New Black») und Ben Foster (39, «Feinde – Hostiles») haben Nachwuchs bekommen.

«Wir heißen unser neues Liebesbündel zuhause willkommen. Von Dankbarkeit überwältigt», schrieb Prepon am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto von sich und dem Neugeborenen. Angaben zu dem Geschlecht oder zum Namen des Babys machte sie nicht. Zahlreiche Kollegen und Fans gratulierten, darunter der Schauspieler Dwayne Johnson.

Prepon und Foster sind bereits Eltern von Töchterchen Ella, das im August 2017 geboren wurde. Seit Juni 2018 sind die Schauspieler miteinander verheiratet.