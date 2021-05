Nachwuchs : Naomi Campbell ist mit 50 Jahren Mutter geworden

Das Model hat sich Zeit gelassen mit dem Kinderkriegen. Jetzt verkündet die 50-Jährige via Instagram, dass sie ein Töchterchen zur Welt gebracht hat.

London | Das britische Supermodel Naomi Campbell ist im Alter von 50 Jahren Mutter geworden. „Ein wunderschöner, kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgewählt“, schrieb Campbell auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Foto, auf dem die Füße ihrer Tochter in ihrer Hand zu sehen sind. „Ich fühle mich so geehrt, diese zarte Seele in meinem Leben zu haben.“ ...

