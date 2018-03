Neues aus Hollywood : Naomi Watts will den Actionfilm «Boss Level» drehen

Nach Arthouse jetzt ein Kriegsfilm: Naomi Watts liebt die Abwechslung.

von dpa

28. März 2018, 12:08 Uhr

Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts will sich nach mehreren Independent-Dramen auf einen Actionfilm einlassen. «Variety» zufolge verhandelt sie um eine Rolle in «Boss Level» an der Seite von Mel Gibson («Daddy’s Home 2») und Frank Grillo («The First Avenger: Civil War»). Als Regisseur ist Joe Carnahan («The Grey - Unter Wölfen») an Bord.

«Boss Level» dreht sich um einen Soldaten-Veteranen (Grillo), der einen Tag, an dem er stirbt, immer wieder neu durchleben muss. Über Watts' mögliche Rolle wurde zunächst nichts bekannt. Sie drehte zuletzt die Filme «Ophelia», «Schloss aus Glas» und «The Book of Henry».