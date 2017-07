US-Entertainer vor Gericht : Neuer Strafprozess gegen Bill Cosby im November

vergrößern 1 von 1 Foto: Matt Rourke / Pool 1 von 1

Auf den TV-Komiker Bill Cosby (79) kommt im November ein neuer Strafprozess wegen sexueller Nötigung zu. Der zuständige Richter legte den Prozessauftakt auf den 6. November fest, wie die Staatsanwaltschaft im Bezirk Montgomery County (US-Bundesstaat Pennsylvania) mitteilte.

Der erste Strafprozess gegen Cosby wegen sexueller Nötigung war am 17. Juni in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania gescheitert, weil sich die zwölf Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Dabei war es darum gegangen, ob der 79-Jährige im Jahr 2004 eine Frau missbraucht hatte. Cosby zufolge war der Sex mit der Klägerin Andrea Constand einvernehmlich. Die Staatsanwaltschaft kündigte nach den geplatzten Prozess umgehend an, den Fall erneut vor Gericht zu bringen.

Dutzende Frauen werfen dem US-Entertainer Sexualdelikte vor. Viele der mutmaßlichen Übergriffe liegen bereits Jahrzehnte zurück und gelten deshalb als verjährt. Der Star der 80er-Jahre-Sitcom «Die Bill Cosby Show» (The Cosby Show) hat die Vorwürfe immer bestritten.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 00:30 Uhr