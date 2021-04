Musik : Neues Album: The Offspring bleiben sich treu

In den 1990er und 2000er Jahren liefen ihre Hits rund um die Uhr bei MTV. Mittlerweile sind The Offspring älter geworden, musikalisch melden sich die Punkrocker aber mit gewohnten Qualitäten zurück.

Los Angeles/London | Fast ein Jahrzehnt, so lange wie noch nie in ihrer Karriere, haben The Offspring für ihr zehntes Studioalbum gebraucht. „Wir hätten keine Witze machen dürfen, dass die Platte "Chinese Democracy" heißen soll“, scherzt Gitarrist Noodles im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in London - eine Anspielung auf das berüchtigte Guns N'Roses-Werk, des...

