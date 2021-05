US-Schauspieler : Norman Lloyd mit 106 Jahren gestorben

Seinen ersten großen Filmauftritt hatte er im Thriller „Saboteure“ von Alfred Hitchcock. Zudem arbeitete er als Regisseur und Produzent - nun ist Norman Lloyd 106-jährig gestorben.

Los Angeles | Der amerikanische Schauspieler Norman Lloyd, der mit Filmgrößen wie Alfred Hitchcock, Orson Welles und Charlie Chaplin arbeitete, ist tot. Er starb gestern in Alter von 106 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie sein Sohn Michael Lloyd dem Filmblatt „Hollywood Reporter“ mitteilte. Bis ins hohe Alter hatte der Schauspieler noch vor der Kamera ges...

