Freedom Fables : Nubiyan Twist: Junger Jazz mit ganz viel Groove

Die quicklebendige britische Nu-Jazz-Szene wird immer breiter. Nubiyan Twist verbinden knackige Bläserklänge mit Soul, Latin, Afrobeat und noch viel mehr - eine Groove-Attacke.

Berlin | Los geht's mit einem fetten Lachen, einem „Oh yeah!“, einem mächtigen Bass-Groove. Die Bigband Nubiyan Twist hält sich nicht mit dezenten Einladungen auf. Der Hörer ist sofort mittendrin in diesem vibrierenden Jazz-, Afrobeat- und Neo-Soul-Gebräu - und er will auch so schnell nicht wieder raus. „Freedom Fables“ (Strut) zeigt aufs Eindrucksvollste, ...

