Politthriller : «Official Secrets»: Drama mit Keira Knightley

Es ist die wahre Geschichte einer Mitarbeiterin der britischen Nachrichtenbehörde. Als sie der Presse eine brisante Email zuspielt, wird sie für ihren Mut bestraft.

Avatar_prignitzer von dpa

18. November 2019, 11:45 Uhr

Kurz vor dem Irak-Krieg im Jahr 2003 spielt eine Mitarbeiterin der britischen Nachrichtenbehörde der Presse eine brisante Email zu, die den vom damaligen Premierminister Tony Blair und dem US-Präsidenten George W. Bush angestrebten Einmarsch im Irak in Frage stellt.

In dem Politkrimi nach wahren Ereignissen spielt Keira Knightley («Stolz & Vorurteil») die mutige Whistleblowerin Katherine Gun, die für ihr Handeln wegen Verstoßes gegen den Official Secrets Act angeklagt wird. Matt Smith («The Crown») spielt den «Observer»-Journalisten Martin Bright, der die Geschichte publik macht. Ralph Fiennes («Grand Budapest Hotel») ist der Anwalt Ben Emmerson, der Gun verteidigt. Regisseur Gavin Hood («X-Men Origins: Wolverine») drehte den Politkrimi, dessen Thema auch 15 Jahre später nichts an Relevanz verloren hat.

Official Secrets, Großbritannien, USA 2019, 112 Min., FSK ab 6, von Gavid Hood, mit Keira Knightley, Matt Smith, Ralph Fiennes