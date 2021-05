TV-Tipp : Ohne Schnitt, mit Semmelrogge - der ARD-Krimi „Limbo“

90 Filmminuten, in denen es keine Kameraschnitte gibt. Der Zuschauer sieht, was innerhalb von 90 Minuten passiert. Erzählzeit wird zur Echtzeit. Der Film „Limbo“ sticht durch seine Machart aus der Masse an Produktionen heraus und ist zudem ein spannender Wirtschaftskrimi.

München | Es sind Erzählweise und Kameraführung, mit denen Regisseur Tim Dünschede seinen Debütfilm „Limbo“ zu einem außergewöhnlichen Erlebnis für das TV-Publikum macht. Eine junge, ehrgeizige Wirtschaftsprüferin deckt einen Skandal auf und gerät binnen der folgenden eineinhalb Stunden hinein in gefährliche und kriminelle Machenschaften. Die Kamera ist imme...

