Benefiz-Gala : Oliver Pocher: Erster Auftritt mit neuer Freundin

Jetzt ist es ganz offiziell. Oliver Pocher ist mit Model Amira Aly liiert.

von dpa

11. November 2018, 16:09 Uhr

Oliver Pocher (40) stellt seine neue Freundin vor: Bei einer Benefiz-Gala am Samstagabend zeigte sich der Moderator mit Amira Aly an seiner Seite. Die beiden haben sich schon vor längerer Zeit über Freunde kennengelernt und wohnen zusammen in Köln, wie die 26-jährige Österreicherin der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Gala in München erzählte.

Aly sei schon «öfter mal dabei» gewesen, so Pocher. Am Samstagabend auf der Gala zu Gunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung für schwer kranke Kinder zeigten sie sich jedoch zum ersten Mal ganz offiziell.