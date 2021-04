Disney+ : Olivia Colman nimmt Marvel ins Visier

Die Oscar-Preisträgerin aus Großbritannien verhandelt laut US-Medien mit den Machern der geplanten Serie „Secret Invasion“ auf Disney+.

Los Angeles | In der Netflix-Serie „The Crown“ spielte Olivia Colman (47) die britische Queen, mit ihrer Hauptrolle in der Königshofgroteske „The Favourite“ gewann sie 2019 den Oscar als beste Schauspielerin. Nun könnte Colman ihr Debüt im Marvel Universum feiern. Der britische Star soll um eine Rolle in der geplanten Serie „Secret Invasion“ verhandeln, wie die ...

