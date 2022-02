Promi-show : Orden wider den tierischen Ernst: Stamp singt Evergreen

Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp hat bei der Aufzeichnung der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst am Freitag in Aachen mit einem Evergreen aus Köln überrascht. Der Familienminister von der FDP präsentierte bei der Fernsehaufzeichnung der Ordensverleihung eine auf die Corona-Lage umgetextete Version des Klassikers „Drink doch ene mit“ der Musikgruppe Bläck Fööss. „Die Wirtschaft ist schon viel zu lange zu, die Inzidenz war viel zu huh“, sang Stamp textsicher und zweieinhalb Minuten lang. Der FDP-Politiker stand allein auf der Bühne, das Mikrofon in der Hand, er drehte und wiegte sich zur Musik. Er habe den Ursprungstext umgedichtet, sagte er.

Die Schauspielerin Iris Berben erhält in diesem Jahr den Karnevalsorden für ihr Engagement gegen Antisemitismus und für Toleranz und Verständigung. Die Lobrede hielt Armin Laschet, bis vor kurzem CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Die Ordensverleihung „Wider den tierischen Ernst“ wird aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird sie am...

